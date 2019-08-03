شكرا لقرائتكم خبر عن شنب النجعاوى.. سر شهرة مديحة كامل فى السينما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 3 ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل، التى لقبها الجمهور بجميلة السينما، وتألقت مديحة فى العديد من الأدوار والشخصيات التى قدمتها، وتنوعت ما بين التراجيديا والكوميديا، وكان أول أدوارها فى الكوميديا فيلم "30 يوم فى السجن" مع العملاق الراحل فريد شوقى وأبو بكر عزت، ويعد الفيلم هو نقطة انطلاق مديحة فى السينما، وبعدها حققت انتشارًا كبيرًا فى الأفلام التى عملت بها بين مصر ولبنان.

ومن أشهر أعمالها "الاختيار، أغنية على الممر، حب وكبرياء، زمان يا حب، الصعود إلى الهاوية"، واعتزلت مديحة كامل الفن قبل إكمالها تصوير فيلم "بوابة أبليس".

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عانت مديحة من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت للمرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام، حيث ظلت طريحة الفراش فى مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما استدعى مكوثها فى المستشفى لفترة طويلة.

توفيت فى منزلها فى 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة فى ظهر اليوم التالى.