شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة كامل .. تعرف على الأسباب الحقيقية لاعتزال أميرة الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مديحة كامل أميرة سحرت العالم بجمالها وفنها وظلت كذلك حتى بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب وابتعادها عن الأضواء وحتى بعد وفاتها لا يزال يحيطها السحر والغموض، تتعلق بها القلوب وترتاح لرؤية وجهها الصبوح وضحكتها الصافية ووجهها الذى يحمل كل معانى البراءة والآنوثة والنقاء والشقاوة والحزن والبهجة .. إنها جميلة الفن الفنانة الراحلة مديحة كامل التى وضع محرك جوجل الشهير صورتها احتفالا بذكرى ميلادها الرابعة والسبعون حيث ولدت الأميرة الحميلة فى 3 أغسطس من عام 1946ّ.

كانت الفنانة مديحة كامل فى أوج شهرتها وتألقها الفنى وجمالها وشبايها حين قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب عام 1991، وهو القرار الذى أصاب الجميع بالدهشة وظل طوال سنوات وحتى الأن مثارا للشائعات التى تحدثت عن أسباب هذا الاعتزال.

وأشارت معظم الشائعات عن أسباب حجاب مديحة كامل واعتزالها إلى دور ابنتها فى هذا القرار وأن الابنة ارتدت الحجاب قبل والدتها وهى التى شجعتها على الاعتزال والحجاب.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع كشفت ميرهام الريس الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة مديحة كامل حقيقة هذه الشائعات وتحدثت عن الأسباب الحقيقية لاعتزال والدتها وحجابها.





ونفت الابنة ما ردده الكثيرون بأنها كانت السبب وراء حجاب والدتها واعتزالها، أو أنها ارتدت الحجاب قبلها، قائلة: "هذا الكلام خاطئ تماما، فأمى ارتدت الحجاب قبلى، وطلبت منى أن أرتديه بعدها، ولكننى قلت لها فى البداية أنتِ حرة فى شخصيتك وحياتك واختياراتك وأنا لى حياتى واختياراتى".

وتابعت ابنة مديحة كامل "لم أكن أفهم قرارها المفاجئ وشعرت بالدهشة الشديدة، وظلت والدتى تدعو الله أن يهدينى لارتداء الحجاب، وبالفعل تحققت دعوتها وبعد شهرين من حجابها ارتديت أنا أيضا الحجاب وأحببته".

تتحدث الابنة عن قرار اعتزال والدتها الفن، وارتدائها الحجاب كاشفة العديد من الحقائق ونافية الكثير من الشائعات: لم يكن هناك أى مقدمات لهذا القرار، وكانت وقتها مشغولة جدا فى تصوير مشاهد فيلم بوابة إبليس فى القاهرة، وعرض مسرحية "حلو الكلام" مع الفنان سعيد صالح بالإسكندرية.

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وتكمل: "كانت جدتى جميلة جدا وكانت والدتى مرتبطة بها وبأخوتها ارتباطا شديدا، وفجأة أثناء انشغالها أصيبت جدتى بنزيف فى المخ وغيبوبة بسبب ارتفاع الضغط بدون سابق إنذار أو مرض، وتم احتجازها فى المركز الطبى بسموحة".





وأضافت: ماما سابت كل حاجة وقعدت بجوار والدتها، وأصيبت بصدمة شديدة وهى تلاحظ التغيرات التى طرأت على جدتى بشكل سريع، فبعد أن كانت جميلة تشع حيوية ونشاطا تحولت وانكمشت وتغير شكلها وابيض شعرها خلال يومين، وماما اتخضت.

واترعبت من ربنا وشعرت بأن الدنيا زائلة، وفى لحظة قررت أن تعتزل وتعيش فى معية الله فى هدوء دون أن تعلن عن ذلك أو تظهر فى أى برامج، وعادت من المستشفى وارتدت الحجاب، وكان ذلك عام 1991".

تشير الابنة إلى أن النجمة مديحة كامل لم ترضخ لأى محاولات لاستكمال مشاهدها فى فيلم بوابة إبليس، فلجأ المنتج للقضاء حتى تدخلت نقابة السينمائيين لحل الموضوع، واستعان المنتج بدوبليرة لاستكمال المشاهد المتبقية، كما أن الفنان سعيد صالح لم يعطها باقى أجرها عن المسرحية، لأنها تركت العرض بشكل مفاجئ.

وأكدت ميرهام الريس أنه لم يكن هناك أى مقدمات لقرار والدتها بارتداء الحجاب أو الاعتزال، ولم تكن تحضر دروسا دينية قبل هذا القرار، ولكنها كانت تحرص دائما وفى سن مبكر على الانتظام فى الصلاة: «ماما كانت مواظبة على الصلاة تحت أى بند وأى ظرف، حتى لو بتصور مشاهد بالمايوه أو على البحر، فكانت تستأذن وتدخل الكابينة لتؤدى الصلاة دون أن تتاجر بعبادتها، وعودتنى من طفولتى على الصلاة وأحيانا كانت تضربنى إذا قصرت أو أهملت».

تشير ابنة مديحة كامل إلى أن والدتها قبل قرار الاعتزال كانت تمارس العبادات العادية فى شهر رمضان، كما اصطحبتها لأداء العمرة مرتين عام 1984، وعام 1989، وأدت فريضة الحج مع والدها بعد اعتزالها.