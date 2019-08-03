شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الحكاية الثانية من "نصيبى وقسمتك 3" فى التجمع الخامس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، اليوم السبت، فى ديكور داخلى بمنطقة التجمع الخامس، وتجمع مشاهد الحكاية الثانية من الجزء الثالث للعمل بطلة القصة الثانية من المسلسل الفنانة هنا شيحة وفراس سعيد ونانسى صلاح وباقى فريق العمل، والتى تحمل اسم "اتفضلوا فى الصالون".

وتجسد هنا شيحة شخصية "دارين" وتعمل رسامة خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.

واعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة، قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

حكاية "اتفضلوا فى الصالون" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة هنا شيحا ، فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسى صلاح.