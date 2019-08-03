دولة أوروبية تعترف ب “عبادة الشيطان ” كديانة جديدة بها

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - أعلنت دولة السويد لأول مرة بها عن إقرار طائفة دينية جديدة في البلاد وهي ” عبادة الشيطان ” والترحيب بمجتمع عبادة الشيطان .
وجاء ذلك القرار على الرغم من المعارضة الشديدة للكنيسة التي تعتبر الشيطان رمز الشر وعدو الإنسان الأبدي .
ووافقت كافة السلطات القانونية والمالية والإدارية في السويد على إضافة الطائفة الجديدة بعد أن أتمت الشروط اللازمة لذلك .
وتتمثل هذه الشروط على سبيل المثال في تنظيم الصلوات الدينية وجلسات التأمل وتقديم خدمات دينية متفاوتة .. بالإضافة إلى إمتلاك اسم لا يتعارض مع الأعراف الحميدة والنظام العام للبلاد .
ويترأس هذه الطائفة الجديدة زوجان سويديان هما ” إريك وجيني هيدن ” من ستوكهولم وكلاهما أستاذان أكاديميان في تاريخ الأفكار واللغات .
وتضم الطائفة الجديدة قرابة 100 عضو في السويد في حين استوحت واستلهمت أفكارها من مجتمع ” المعبد الشيطاني ” في الولايات المتحدة الأمريكية .
وعلى الرغم من اعتراف السلطات بهذه الطائفة إلا أنه لا يسمح لها بعد بالاستفادة من المنح المالية الحكومية أو القيام باحتفالات زواج رسمية .
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