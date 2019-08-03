شاهدوا.. نجمة لبنانية تثير الجدل بإطلالتها الغامضة على الشاطئ

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - شاركت الفنانة نور صعب جمهورها صوراً من إجازتها الصيفية، بعد موسم حافل بالأعمال كبطولتها في مسلسل “الكاتب” و”درب الشهامة” و”فتنة”.

وأطلت الممثلة اللبنانية بجرأة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، مرتدية “كاش مايو” أبيض فوق ملابس البحر على أحد الشواطئ، حيث تستجم اتسعداداً لعمل جديد أعلنت عنه، وتشارك في بطولته مع نخبة من نجوم الوطن العربي، لكنها فضلّت التكتم على التفاصيل الأخرى.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements https://www.instagram.com/p/B0qxfU_A_Jj/NourSaab #NSS #نور_صعب A post shared by Nour – نور (@noursaabofficial) on Aug 2, 2019 at 9:29am PDT

وأشارت التعليقات على صور صعب الى طابع الغموض فيها، إذ أدارت ظهرها وجانبها الى عدسة الكاميرا، بالإضافة الى عدم اعلان اسم العمل الجديد.

من جهة أخرى، تُشارك صعب في مسلسل “دولار” الذي يبدأ عرضه في 8 اب (أغسطس) على “نتفليكس” وهي تُعتبر الممثلة العربية الوحيدة التي تُشارك في 3 أعمال تُعرض عبر “نتفليكس”، من خلال “الهيبة” بجزئه الأول”، و”الكاتب” وحاليًا “دولار”.