كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - شاركت الفنانة نور صعب جمهورها صوراً من إجازتها الصيفية، بعد موسم حافل بالأعمال كبطولتها في مسلسل “الكاتب” و”درب الشهامة” و”فتنة”.
وأطلت الممثلة اللبنانية بجرأة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، مرتدية “كاش مايو” أبيض فوق ملابس البحر على أحد الشواطئ، حيث تستجم اتسعداداً لعمل جديد أعلنت عنه، وتشارك في بطولته مع نخبة من نجوم الوطن العربي، لكنها فضلّت التكتم على التفاصيل الأخرى.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Advertisements
https://www.instagram.com/p/B0qxfU_A_Jj/NourSaab #NSS #نور_صعب
A post shared by Nour – نور (@noursaabofficial) on Aug 2, 2019 at 9:29am PDT
وأشارت التعليقات على صور صعب الى طابع الغموض فيها، إذ أدارت ظهرها وجانبها الى عدسة الكاميرا، بالإضافة الى عدم اعلان اسم العمل الجديد.
من جهة أخرى، تُشارك صعب في مسلسل “دولار” الذي يبدأ عرضه في 8 اب (أغسطس) على “نتفليكس” وهي تُعتبر الممثلة العربية الوحيدة التي تُشارك في 3 أعمال تُعرض عبر “نتفليكس”، من خلال “الهيبة” بجزئه الأول”، و”الكاتب” وحاليًا “دولار”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نجمة لبنانية تثير الجدل بإطلالتها الغامضة على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.