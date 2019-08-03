شاهدوا.. منة عرفة: لا أحب ارتداء ملابس مفتوحة وهؤلاء هم من يطلبون ذلك

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية منة عرفة، عن أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل “القاصرات”، والذي عرض في عام 2013.



منة عرفة، قالت خلال لقائها في برنامج “الجمعة في مصر”، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أصعب المشاهد هي وقت قتل الزوج بالسكين، نوهو نائم وكانت معنا سكاكين “حامية” جدًا من أجل أن تدخل بسهولة في العروسة التي نستخدمها في تصوير المشهد”.



وأضافت: “من حظي أن السكينة كانت فاصلة عن اليد وكل طعنة كانت تصيب يدي، وسببت لي إصابات كثيرة وكنت أبكي والمخرج يقولي لي برافو وبعدها قلت له: “ايدي اتقطعت”.



المسلسل من إنتاج 2013 وهو من بطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، وياسر جلال، ونهال عنبر، وعايدة رياض، ولقاء سويدان، ومنة عرفة ، وملك أحمد زاهر، ومي الغيطي، وحنان عادل، وغيرهم وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبو عميرة.



كما ردت خلال الحلقة على ما أثير حول تعمدها الإغراء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن المتحكم الرئيسي في إطلالتها هو فريق عمل مكون من عدة أشخاص وأنها لا تتدخل في عملهم، وأنها لا تكون راضية عن ظهورها بملابس مفتوحة، ولكن بعض المجلات هي من تطلب ظهورها بهذا الشكل.

وأضافت، أن عمرها الآن أصبح 21 عامًا، وأنها بدون ماكياج وبعيدًا عن جلسات التصوير جمهورها يرى أنها مازالت طفلة لأنها تتمتع بوجه طفولي رغم سنها