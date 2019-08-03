طليقة وائل كفوري تتراجع عن الهجوم عليه.. وصورة تثير التساؤلات حول علاقتهما

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - فاجأت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بتراجعها عن خطوة رفع دعاوي قضائية ضد زوجها.

وقالت في تدوينتها: “الحياة تنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص، كلمة، موقف حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام اي لحظة من هذه اللحظات”.

وأضافت: “لكنني أعرف أنها ستكون لحظة السكينة والخير والمحبة والرضى.. وانا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي مقدسة”.

Advertisements

وأنهت رسالتها بقولها: “وائل فنان كبير واب كبير.. انجيلا بشارة”، وأثارت جملتها العديد من التساؤلات حول وقوع الصلح بينهما.

وكشف محامي أنجيلا، في تصريحات صحفية أنه تم الوصل إلى اتفاقية إرضائية بين الفنان وائل كفوري وطليقته من أجل ابنتيه.

وكانت أنجيلا، قد كشفت في حوار صحفي لها، أن وائل كفوري، يسسلمها نفقة أبنائها عن طريق المحكمة كما أن ابنتيها لا تمتلكان غرفة نوم منفصلة، كما سبق واتهمته محاميتها بأنه قام بسجنها لمدة 9 سنوات في أحد طوابق منزلهما، ولم يسمح لها بمقابلة اصدقائه الذين كان يصطحبهم لمنزله، أو بالظهور الإعلامي في أي من المناسبات.