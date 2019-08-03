ملك تايلاند يحتفل بزفافه على عشيقته بعد فترة قصيرة على زواجه من مضيفة طيران

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - في حفل علني بحضور زوجته الجديدة ​سوثيدا فاجيرالونغكورن​ التي تزوج منها منذ فترة قصيرة، إحتفل ملك تايلاند ​ماها فاجيرالونجكورن​ بزواجه من عشيقته ​سنينات ونجفاجيراباكدي​ التي كانت تعمل ممرضةً في الجيش.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تأتي هذه الخطوة من جانب ملك تايلاند البالغ من العمر 66 عامًا، عقب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات.

وأثناء الاحتفال، قام بصبِّ الماء الاحتفالي على رأس الزوجة الجديدة كما كانت العروس مستلقيةً على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك، وفقًا للتقاليد الملكية التايلاندية.

وتأتي هذه التقارير بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواج الملك من زوجته، سوثيدا فاجيرونجكورن نا أيوديا، التي كانت مضيفة طيران تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية.