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كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن استيقاظ شاب مكسيكي يدعى ” ناغو ” من غيبوبة قضى بها ما يقرب من 20 عاما من حياته في مستشفى كاليفورنيا .
وذلك بعد أن تعرض لحادث سيارة فقد على إثره الوعي أثناء مروره في أحد شوارع الولاية حيث تأثر بإصابات بالغة في رأسه .
وأثناء تواجد ” ماغو ” في المستشفى تمكنت صحفية تدعى ” جوان فيرون ” تعمل في صحيفة ” لوس أنجلوس تايمز ” من متابعة حالته ..حيث قضت ٤ سنوات تتردد فيها على غرفته في المستشفى وتجلس بجانب سريره لفترات طويلة .
وعندما تمكن ” ناغو ” بعد مرور 20 عاما على فقدانه للوعي من فتح عينيه تمكنت جوان من تويثق لك عن طريق تصويره .
وكان الشاب المكسيكي قد غادر بلاده وتوجه نحو الولايات المتحدة عندما كان عمره 17 عام ليبحث عن عمل قبل أن يتعرض للدهس من قبل سيارة في شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يستيقظ لأول مرة من غيبوبة استمرت 20 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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