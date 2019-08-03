فن ومشاهير

شاب يستيقظ لأول مرة من غيبوبة استمرت 20 عاما

0 نشر
ريهام عسل 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:47 صباحاً - كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن استيقاظ شاب مكسيكي يدعى ” ناغو ” من غيبوبة قضى بها ما يقرب من 20 عاما من حياته في مستشفى كاليفورنيا .

وذلك بعد أن تعرض لحادث سيارة فقد على إثره الوعي أثناء مروره في أحد شوارع الولاية حيث تأثر بإصابات بالغة في رأسه .

وأثناء تواجد ” ماغو ” في المستشفى تمكنت صحفية تدعى ” جوان فيرون ” تعمل في صحيفة ” لوس أنجلوس تايمز ” من متابعة حالته ..حيث قضت ٤ سنوات تتردد فيها على غرفته في المستشفى وتجلس بجانب سريره لفترات طويلة .

وعندما تمكن ” ناغو ” بعد مرور 20 عاما على فقدانه للوعي من فتح عينيه تمكنت جوان من تويثق لك عن طريق تصويره .

Advertisements

وكان الشاب المكسيكي قد غادر بلاده وتوجه نحو الولايات المتحدة عندما كان عمره 17 عام ليبحث عن عمل قبل أن يتعرض للدهس من قبل سيارة في شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يستيقظ لأول مرة من غيبوبة استمرت 20 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا