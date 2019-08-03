متابعة بتجـــــــــــرد: عايدت الفنانة السورية سُلاف فواخرجي ابنها الصغير علي، من خلال نشرها صورة مميزة لهما عبر حسابها الشخصي على انستغرام.
فقد ظهرت الممثلة بصحبة ابنها من زوجها الفنان والمخرج السوري وائل رمضان، وهنأته بعيد ميلاده.
وكتبت: “كل سنة وأنت علي، بأخلاقك وبعلمك وعطاءك وإبداعك، كل سنة واسمك أعلى وأغلى ياعلي، بحبك يا علي”.
يذكر أن الشبه الكبير بين سُلاف فواخرجي وعلي يثير الذهول، اذ ان ابنها الصغير هو نسخة مصغرة عن والدته النجمة حتّى انه ورث عنها لون عينيها الفريد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاف فواخرجي تعايد ابنها بصورة مميزة… الشبه بينهما مذهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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