مُمثّلة شهيرة تفاجئ براد بيت بقبلة غريبة على السجادة الحمراء

متابعة بتجـــــــــــرد: وضعت النجمة العالمية لينا دونهام الممثل الوسيم براد بيت بموقف حرج على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمه في لندن بعنوان “ذات مرة في هوليوود” يوم الأربعاء الماضي.

فقد اقتربت الممثلة البالغة من العمر 33 عاماً بشكل غريب من براد بيت البالغ من العمر 55 عاماً وقبّلته بشكل مفاجئ و مبالغ فيه أمام عدسات الكاميرات.

من جهته، لم يكترث بيت لما قامت به زميلته، فتجاهلها ولم ينظر لها بشكل مباشر.

ووفقًا لتقارير الصحف، لم تظهر لينا أي علامات خجل في محاولتها للتقرب من براد، كما كانت لها محاولات أخرى للتقرب منه، اذ شوهدت وهي ترفع ثوبها لعرض ملابسها الداخلية عليه في موقع تصوير بالعام الفائت.