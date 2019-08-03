السويد تفرج عن آيساب روكي.. وترامب يشيد بالقرار

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن مغني الراب الأمريكي آيساب روكي، بعد أن حاول التدخل لصالح المغني في القضية.

وأفرجت السلطات السويدية عن روكي "30 عاماً" واثنين من رفاقه، الجمعة، بعد 3 أيام من جلسات محاكمة بتهمة الاعتداء.

وأوضح القاضي أن المتهمين الثلاثة يمكنهم مغادرة البلاد قبل إصدار الحكم في القضية، في 14 أغسطس/آب، وهو ما يشير في السويد إلى تبرئة محتملة أو حكم أقل من الوقت الذي قضاه المتهمون بالفعل في الحبس.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "تم الإفراج عن آيساب روكي من السجن وهو في طريقه الآن من السويد إلى وطنه الولايات المتحدة".

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وفي وقت سابق، قال روكي، وهو مغنٍ ومنتج وعارض اسمه الحقيقي راكيم مايرز، إنه مستعد لأداء الخدمة المجتمعية إذا كان هذا هو الحكم الذي سيصدر بحقه.

وكان قد تم اعتقاله بسبب شجار بأحد شوارع ستوكهولم في 30 يونيو/حزيران، ووجهت له لاحقا ولاثنين من مرافقيه اتهامات باعتداء أفضى إلى أذى جسدي، ونفى جميعهم الاتهامات.

وقال روكي للمحكمة، الخميس، إنه تصرف دفاعا عن النفس بعد تعرض حارسه الشخصي للاعتداء.

وحظيت القضية باهتمام واسع من وسائل الإعلام خاصة منذ أن طلب ترامب من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن المساعدة في إطلاق سراح روكي.

والنظام القضائي في السويد مستقل عن النظام السياسي، وقال لوفن إنه لن يتدخل في القضية.

وكان الادعاء قد طالب بحبس روكي واثنين من مرافقيه 6 أشهر، إلا أنه بعد قرار القاضي قال إن الإفراج عن المتهمين قد يعني أن المحاكمة انتهت ولم يعد هناك مبرر لاستمرار احتجازهم.