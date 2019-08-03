ممثل مصاب بمتلازمة داون يلهم هوليوود

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"الخليج 365" من بيروت: خطف الممثل زاك جوتسجن الذي يعاني من متلازمة داون الإهتمام خلال العرض الأول لفيلم (ذا بينات باتر فالكون).

ويجسد جوتسجن الدور الرئيسي في الفيلم الذي يحكي عن شاب يهرب من دار للرعاية ليسعى وراء حلمه بأن يصبح مصارعا محترفا. وخلال رحلته يلتقي محتالا يجسد دوره شيا لابوف، بطل سلسلة أفلام (ترانسفورمرز) أو ”المتحولون“، وتنشأ بينهما صداقة. وتشاركهما البطولة داكوتا جونسون في دور الممرضة التي ترسلها دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم.

والفيلم واحد من بين أفلام قليلة في هوليوود تمنح دور البطولة لممثل مصاب بمتلازمة داون.

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وخلال العرض الأول للفيلم قال جوتسجن لمن يريدون السير على دربه ”اصغوا لقلوبكم وسيروا وراء أحلامكم... لكن أولا عليكم البقاء في المدرسة والمذاكرة كثيرا“.

وأضاف ”بعد ذلك يمكنكم بلوغ القمة وتحقيق نجاحات كبرى“.

وقال تايلر نيلسن ومايكل شوارتز، اللذان أخرجا وكتبا الفيلم، إنهما التقيا جوتسجن لدى تطوعهما في معسكر للمعاقين وقال لهما وقتها إنه يريد أن يصبح نجما سينمائياً.

وقرر الاثنان في أول تجربة لهما للخروج بفيلم روائي طويل كتابة قصة تصلح لأن يكون جوتسجن بطلها.

وسحر الفيلم النقاد وحصل على تقييم إيجابي نسبته مئة بالمئة من موقع (روتن توميتو) المعني بتقييم ونقد الأفلام. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في الولايات المتحدة في التاسع من أغسطس آب.