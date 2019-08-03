شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة كامل .. جوجل يحتفل بميلاد الفنانة الراحلة.. و10 معلومات عن حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مديحة كامل تمر اليوم الذكرى 73 لميلادها، واحتفل جوجل محرك البحث الأشهر عالميا به، حيث ولدت 3 أغسطس عام 1948، فى محافظة الإسكندرية.

مديحة كامل عشقت الفن منذ طفولتها وكانت تحلم بالنجومية منذ دخولها المجال الفنى، ظلت تحاول وتثابر وبموهبتها حتى وصلت للنجومية، خاصة أنها كانت تتمتع بموهبة مكتملة الأركان فى مجال التمثيل.



مديحة كامل

وفى السطور التالية نستعرض أهم معلومات على الفنانة الراحلة فى ذكرى ميلادها:

1- مديحة كامل صالح أحمد، ولدت فى مدينة الإسكندرية وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة.

2 -التحقت مديحة كامل بكلية الآداب فى جامعة عين شمس عام 1965.

3- بدأت مديحة كامل مشوارها الفنى عام 1964 بأدوار صغيرة فى السينما والمسرح، كما عملت فى عروض الأزياء، وتدرجت فى الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنان الراحل فريد شوقى فى فيلم "30 يوم فى السجن" فى أواخر الستينيات من القرن الماضى.

4- اختفت مديحة كامل بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد للتمثيل فى مصر ولبنان فى أدوار لم تجلب لها الشهرة الواسعة، لكنها حققت انتشارا كبيراً ولعبت أدوار البطولة الثانية فى أفلام كثيرة، حتى جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ فى فيلمه "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين، بعدما رفضت الدور كل من عرض عليهم من نجمات السبعينات لتنطلق بعد هذا الفيلم فى عالم النجومية.

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5- من أشهر أفلام مديحة كامل باسم الحب، العقل والمال، هو والنساء، العيب، مطاردة غرامية، أين حبى، أبواب الليل، عائلات محترمة، أصعب جواز، الكدابين الثلاثة، حب المراهقات، الحب والفلوس، حب فى باريس، حب وكبرياء، الشيطان امرأة، الصعود للهاوية، العفاريت.

6- تزوجت مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال "محمود الريس" وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة "ميرهان"، بينما كان الزواج الثانى من المخرج السينمائى شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من محامى.

7- ارتدت مديحة كامل الحجاب واعتزلت العمل الفنى فى أبريل 1992، وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس، الذى أتلفت بعض مشاهده، وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة "دوبليره"، لأنها كانت اعتزلت الفن وقتها، ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل.

8- عانت من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش فى المستشفى لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر، مما أستدعى مكوثها فى المستشفى لفترة طويلة.

9- توفيت فى منزلها فى 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان، بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة فى ظهر اليوم التالى.

10- لم تظهر مديحة كامل إعلاميًا بعد اعتزالها الفن، إلا فى مقابلة فى برنامج حوار صريح جدا عام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة لهجومها على الوسط الفنى.