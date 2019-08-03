شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غادة عادل تخضع لجلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة غادة عادل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور خالد فضة، حيث نشر خالد العديد من الصور لها عبر حسابه على إنستجرام، وقد نالت الصور على إعجاب العديد من متابعيها.

ومن أمام أحد شواطئ البحر ظهرت غادة بإطلالة صيفية مميزة حيث ارتدت شورت جينز وجاكيت فضة.

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يذكر أن غادة عادل شاركت النجم أمير كرارة بطولة فيلم كازابلانكا والفيلم تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.