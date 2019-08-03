محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الشرقاوي:
قال النجم أحمد فهمي إن هنا الزاهد نجحت في أن تخطف قلبه، وأجبرته على تغيير وجهة نظره في العزوف عن الزواج بعد تجربتين فاشلتين.
وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لقد سبق وأعلنت بأنني لن أكرر تجربة الزواج بعد انفصالي في المرة الثانية، ولكن الحقيقة عندما قابلت هنا الزاهد انجذبت إليها بسبب عفويتها وتلقائيتها وطيبتها، ووجدت نفسي فجأة مسؤولا منها وهي مسؤولة مني"
وأضاف فهمي: "هنا الزاهد خطفتني، وأصبحت أفضل التواجد معها، ولذلك غيرت رأيي في الزواج، وقررت أن أتزوجها"
وأكد فهمي أن زواجه سيكون خلال هذا الصيف، وأنه يقوم حاليًا بتأسيس عش الزوجية.
يذكر أن فهمي وهنا أعلنا خطبتهما في أغسطس 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي لـ"الخليج 365": هنا الزاهد غيرت رأيي في الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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