رحمة حسن تنشر صور وفيديوهات من رحلتها بباريس: "أكثر مدينة رومانسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من رحلتها الأخيرة لباريس.

وكتبت رحمة: "أكثر مدينة رومانسية وجميلة أنا زرتها هي باريس، أنا بالفعل وقعت في حب باريس، هي فعلا مدينة الحب، ناس جميلة".

يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار"، الذي حاز على نسبة مشاهدة ‏جماهيرية عالية، وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسري.‏