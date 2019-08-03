إليسا تردُّ بهذه الخطوة بعد استبعادها من لجنة تحكيم “ذا فويس”

منذُ الكشف عن هوية لجنة التحكيم في الموسم الخامس من برنامج المواهب “ذا فويس”، والتي أفصح عنها الإعلاميّ اللبنانيّ علي جابر مدير مجموعة قنوات “MBC”، والحديث يدور حول أسباب استبعاد إليسا من اللجنة، خاصةً أنها كانت ركيزة أساسية من ركائز البرنامج. ولكنّ كثرة الأقاويل بشأن هذه اللجنة من دون إليسا جعلتها تحسم الأمر برد ناري، وذلك بإلغائها متابعة الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع التغريدات “تويتر”، غير أنها أبقت على متابعة القائمين على البرنامج في مجموعة الـ”MBC” وبينهم على جابر ومازن الحايك. ومن جانبٍ آخر وبالبحث في الصفحة الرسمية لبرنامج “ذا فويس” على “تويتر”، لا تزال الصفحة تتابع الحساب الخاص بإليسا، ولم تتخذ خطوة الإلغاء كما فعلت هي.

وكانت النجمة اللبنانية إليسا، قد نفت في وقت سابق ما أُثير حول قرارها بالانسحاب من المشاركة في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” بموسمه الخامس، مؤكدةً أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة. وأعلنت النجمة اللبنانية في تغريدة لها على حسابها عبر موقع “تويتر”، أنها لم تتلقَّ أي اتصال هاتفي من القائمين على البرنامج للمشاركة في الموسم الخامس، موضحةً أنها حتى لو طُلب منها المشاركة في لجنة التحكيم فلن تقبل؛ لأنها منشغلة هذه الفترة بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد.وكتبت إليسا: “لم يتم الاتصال بي للموسم الجديد، ولكن حتى لو اتصلوا بي، سأعتذر لأنني مشغولة بألبومي هذا العام”. وتتضمّن اللجنة الجديدة لبرنامج الهواة “ذا فويس” كلًا من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيُعرض في موسم الشتاء المقبل. يُذكر أن إليسا ليست المستبعدة الوحيدة من اللجنة، فالفنان اللبناني عاصي الحلاني كان أيضًا على لائحة المُستبعدين، والقرار جاء مفاجئًا، وقبل انطلاق البرنامج على الشاشات العربية بفترة وجيزة.