بعد تهنئته.. هاني شاكر يوجه رسالة شكر لـ راغب علامة

وجه رئيس نقابة المهن الموسيقية، هاني شاكر، رسالة شكر للنجم راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "كل الشكر والتقدير لأخويا وحبيبي الفنان الكبير راغب علامة علي التهنئة وكل التمنيات الطيبة له بدوام النجاح والتوفيق". الطيبة له بدوام النجاح والتوفيق". وجاء ذلك بعد أن وجه الفنان راغب علامة رسالة تهنئة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، قائلا: "أطيب التهاني للصديق والفنان الكبير الأستاذ هاني شاكر لفوزه وللمرة الثانية بمنصب نقيب الفنانين المصريين أهنئ أحبابنا الفنانين المصريين وأتمنى لسيادة النقيب التوفيق كل التوفيق في مهمته النبيلة".

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