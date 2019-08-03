ياسين التهامي يتلقي جمهوره في محكى القلعة

يلتقي الفنان ياسين التهامي جمهوره يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، في محكى القلعة، وذلك في دورته الـ 28،

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن مهرجان محكى القلعة يقام في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.