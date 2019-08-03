محمد عدوية يحيي حفلًا غنائيًا في القلعة بالقاهرة

يحيى الفنان محمد عدوية حفلا غنائيا يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، بمحكى القلعة في دورته الـ 28، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً. المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً. يشار إلى أن مهرجان محكى القلعة يقام في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان. القلعة يقام في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.

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