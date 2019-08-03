عمر خيرت يحيي حفلًا في محكى القلعة الشهر المقبل

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفل موسيقي عازف، يوم 1 سبتمبر الشهر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة، في دورته الـ

28، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 7 مساءً.

يذكر أن مهرجان محكى القلعة يقام فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.