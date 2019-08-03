نجوم الفن والإعلام في عزاء والدة الفنانة هالة صدقي

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - تلقت الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” عزاء والدتها بقاعة البابا شنودة الثالث بكنسية العذراء مريم في المرعشلي في الزمالك بالقاهرة .. والتي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض .

وحرص عددا من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء للفنانة هالة صدقي .

من أبرزهم كلا من الفنانين يسرا ودلال عبد العزيز ونرمين الفقي ونبيل الحلفاوي وشهيرة وفيفي عبده وسوسن بدر ونبيلة عبيد وإلهام شاهين ورجاء الجداوي ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي .

بالإضافة إلى الإعلامية منى الشاذلي وبوسي شلبي وعبير صبري وبوسي وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى ودينا وغيرهم من النجوم .

وانهارت الفنانة هالة صدقي بالبكاء في عزاء والدتها خلال استقبالها للمعزين ومنعت كاميرات المصورين من تغطية العزاء .

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كما أعربت الفنانة هالة صدقي عن صدمتها عقب معرفتها بوفاة والدتها في منزلها بالقاهرة وتلقت الفنانة الخبر خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي .