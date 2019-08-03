زوجة مراد يلدريم تجهض جنينها الأول.. كيف علق الأخير!

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - فقد النجم التركي مراد يلدريم، الشهير عربيًا باسم “أمير”، جنينه الأول من زوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، والذي كان يبلغ من العمر 3 شهور.

والتقطت عدسات الباباراتزي، صورة لمراد وزوجته وهما يغادران المستشفى الأمريكي بإسطنبول بعد خضوع إيمان الباني لعملية إجهاض.

وكان الجنين قد توقف قلبه وبسرعة تدخل الأطباء وأجروا عملية لإيمان الباني لإجهاضه، واكتفى مراد يلدريم بالتعليق قائلا: “ليكن خيرا من الله”.



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يذكر أن مراد يلدريم، وإيمان الباني، تزوجا في ديسمبر 2016 واحتفلا بزفافهما أكثر من مرة في تركيا والمغرب، وسط حضور عدد كبير من النجوم الأترام.

ويخوض مراد يلدريم، أولى تجاربه في مصر من خلال مشاركته في فيلم “ماكو” الذي يتم التحضير له، وهو من بطولة قصي خولي، وبسمة، وناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وهي عبارة السلام، أو سالم اكسبريس الشهيرة، التي غرقت في البحر الأحمر عام 1998، ولم يحدد وقت عرضه في السينما إلى الآن.