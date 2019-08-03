رامي جمال يتعرض إلى حادث مروع

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - كشف الفنان المصري ” رامي جمال ” عن نشوب حريق هائل في المكتب الخاص به .

وأرجع السبب في هذا الحريق هو ماس كهربائي .. وتسبب الحريق في احتراق الشقة والأجهزة والأثاث بالكامل وغرق المكتب .

وأعلن رامي جمال هذا الخبر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” و ” إنستجرام ” .

وكتب رامي معلقا على ما حدث وليطمأن جمهوره قائلا : ” النهاردة عرفت معنى العين وعرفت لطف ربنا قد ايه جميل .. ماس في المكتب في كل الأجهزة بدون سبب .. فصلت الأجهزة قبل ما امشي بس العين مبتخلصش روحت وأنا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض داخل أنام لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوا المكتب غرق بالكامل وأجهزتي والعفش باظوا اللهم لك الحمد والشكر ” .

Advertisements

وفي تعليقه عن تعرضه للحسد كتب : ” يا رب اللي حسدني يدوق من شره .. اللهم أبطل قر عين وأنا لسه مستلم المكتب من أسبوع والحاجات كانت بورقتها والأجهزة على الأرض ” .

وتفاعل عددا من المتابعين لرامي جمال على المنشور إلى جانب بعض الفنانين منهم الفنان تامر حسني والفنان محمد نور والشاعر تامر حسين حيث علقوا على المنشور متمنيين لرامي السلامة والصحة والنجاة .