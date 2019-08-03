زوجة مايكل جاكسون السابقة تكشف أسرارا جديدة عنه

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت صحيفة “The Sun” البريطانية أن زوجة الراحل مايكل جاكسون ستكشف بعض أسراره من خلال كتاب جديد.

فوقّعت ليزا ماري بريسلي عقداً مع “Gallery Books”، قيمته 4 ملايين دولار، مقابل كشف أسرار زواجها من مايكل جاكسون، في كتاب جديد.

والجدير ذكره أن بريسلي تزوجت بجاكسون في العام 1994 واستمر زواجهما حتى عام 1996، لكنها انفصلت عنه فعليا عام 1995 عندما بدأت صحته بالتدهور.