إطلالة مخيفة لـ سيلين ديون على غلاف مجلة HARPER – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: اشتهرت المطربة الكندية “سيلين ديون”، 51 عاما، بإطلالاتها الغريبة والجريئة في الآونة الأخيرة، لكن هذا لا يساوي شيئا أمام الإطلالة المخيفة، التي تخرج بها المطربة العالمية، التي وثقتها على غلاف مجلة “Harper’s Bazaar”.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل”، اليوم، أن تلك الإطلالة الجريئة كانت جزء من إصدار “ICONS” الخاص بهاربرز بازار، في العدد المقرر إصداره خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبدت “سيلين” بمظهر لا يصدق، في الشعر المستعار القصير الأسود اللامع، والبذلة السوداء، من تصميم الفرنسية “كارين رويتفيلد”، التي تدير مجموعة من التصاميم لعدد من النجوم أبرزهم: كيت موس، أليشيا كيز، كريستي تورلينغتون، ريجينا كينج، أواكوافينا، شيلين وودلي، ليكيث ستانفيلد، أليك ويك، ديفون أوكي.

وقالت مديرة الأزياء العالمية: “بالنسبة لي فليس هناك شيء أيقوني أكثر من كونك فرديا، لا أحد قبلك أو بعدك، فلا يوجد نسخ أخرى منك”، من المقرر أن يتم إصدار عدد سبتمبر غدا الجمعة 2 أغسطس 2019.