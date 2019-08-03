بالفيديو.. “1917” فيلم ملحمة الحرب العالمية الأولى المنتظر

متابعة بتجـــــــــــرد: صدر البرومو الدعائي الأول لفيلم ملحمة الدراما الحربية “1917” المنتظر، وهو من بطولة “بينيديكت كمبرباتش” و”كولن فيرث”، وإخراج “سام منديس”.

ظهر كل من “كمبرباتش” و”فيرث” كرجلين عسكريين، يرتديان ملابس المعركة، ويكلفا شابين بمهمة مستحيلة، غرضها إنقاذ حياة 1600 رجل، وتقع الأحداث في ذروة الحرب العالمية الأولى.

يبدأ المقطع الدعائي بلحظات تحبس الأنفاس، بدخول كل من “جورج ماكاي” و”دين تشارلز تشابمان”، مخبأ تحت الأرض، ويفترض أنه يُستخدم من قِبل حلفائهم الذين تم أسرهم.

بمجرد الوصول إلى نهاية المخبأ، يجدون أغراضا لا قيمة لها مع الفولاذ، ثم تأخذ الأمور منحنيا دراتيميكيًا آخر؛ إذ فجأة ينفجر كل شيء حولهما، ويقاتل الشابان من أجل حياتها وحياة الآخرين.

مهمة الشابين هي بوضوح، كما أخبرهما قائدهما، دخول أراضي العدو وتسليم رسالة لوقف هجوم مميت قبل فوات الأوان، وإذا لم يحدث ذلك، سيكون الأمر بمثابة مذبحة، مع العلم بأن شقيق أحد المكلفين بالمهمة موجود ضمن الأسرى، ويختتم “فيرث” نهاية حديثه لهما قائلا: “حظ سعيد”، بينما ظهر “كمبرباتش”، لفترة وجيزة قائلا: “هناك طريقة واحدة فقط لإنهاء هذه الحرب”.

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الفيلم، من إنتاج “ستيفن سبيلبرغ”، وهو ليس فيلم الحرب الأول لـ”سام منديس”، إذ أخرج “جارهيد Jarhead” عام 2005، هو فيلم فيلم سيرة ذاتية، ودراما، يروي قصة جندي في البحرية الأمريكية يلتحق بالكلية العسكرية، ثم يتم إرساله في مهمة غرضها حماية آبار النفط في الدول الخليجية.

وقد حصل “سام” على الكثير من الإشادة عن إخراجه، وفاز فيلمه “الجمال الأمريكي American Beauty”، بـ5 جوائز أوسكار، منها أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل، كما أنه مخرج فيلم جيمس بوند “سكاي فول Skyfall”.

وقال “سام” في بيان له: “لا يمكن أن أكون أكثر سعادة بالعودة للعمل مع أمبلين وستيفن سبيلبرغ مرة أخرى، إلى جانب دونا لانغلي، عملت على هذا السيناريو لأكثر من عام؛ لذلك فمن المثير جدًا أن نبدأ في جعله حقيقة”.

وسيتم إصدار فيلم 1917 في 25 ديسمبر 2019 في الولايات المتحدة، و10 يناير 2020 في المملكة المتحدة.