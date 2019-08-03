بصورة لوالدتها.. ليلى علوي تدعم هالة صدقي في محنتها

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستقرام” بصورة لوالدة الفنانة هالة صدقي التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، وحرصت ليلى علوي على دعم صديقتها في محنتها من خلال تعليقها على الصورة.

وعلقت ليلى علوي قائلة: “مفيش وجع يساوي وجع فراق الأم.. الأم سند وضهر من نوع خاص صعب تعوضه الأيام.. ومفيش كلام ممكن يخفف ألم زي ده إلا الدعا بالصبر والقوة.. ربنا يرحم والدتك الغالية يا هالة ويصبرك ويقويكي”.

وكانت هالة صدقي تقضي إجازتها الصيفية بمدينة الساحل الشمالي بمحافظة الإسكندرية، وفوجئت بهذا الخبر المفجع الذي توجهت على أثره مسرعة إلى القاهرة للحاق بتشييع الجثمان.

وقد توفيت والدة الفنانة بمنزلها في منطقة السادس من أكتوبر، وتم تشييع جثمانها بمقابر العائلة بالمنطقة نفسها.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل “بركة”، الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، وجسد بطولته الفنان عمرو سعد.