مصطفى قمر يعود لجمهوره بـ”س من الناس”

متابعة بتجــــــــــــرد: يعود الفنان الكبير مصطفى قمر، إلى جمهوره بعد غياب، لفترة امتدت عدة سنوات، حيث يلحق بسباق الموسم الصيفي الحالي، الحافل بالعديد من الأحداث الفنية.

وطرح مصطفى قمر منذ قليل أغنيته الجديدة، “س من الناس”، مصورة فيديو كليب، وذلك عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامي جمال، ومكساج توما، وماستر هاني محروس، وإنتاج شركة ماب للإنتاج الفني، وأخرج الكليب ياسين حسن.

وتقول كلمات الأغنية: “س من الناس أنا عيني عليه وبداري عليه أنا إيه اللي جرالي.. كل الناس نصحوني أقول وأنا ولا بقول كده ياللي في بالي.. واعمل إيه أنا بقا معاه أنا هنا معاه ليه باخبي وأداري.. س من الناس أنا عيني عليه وبداري”.

يذكر أن مصطفى قمر، من جيل المطربين الذين ظهروا في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وعرف بتقديم أغنيات البوب، كما قدم مصطفى قمر عددا من الأعمال السينمائية، والدرامية كممثل، وكان آخرها، فيلم: “فين قلبي”، الذي شارك في بطولته شيري عادل، ويسرا اللوزي.