الفنان ياسر العظمة يسخر من خبر وفاته بطريقة كوميدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخر الفنان السوري ياسر العظمة من شائعة وفاته في حادث سير بالعاصمة السّورية دمشق بطريقة كوميدية.

ونشر العظمة عبر صفحته على "فيسبوك" رسالة صوتية وجهها لمروجي شائعة وفاته، منتقدًا كل من ساعد على انتشار الشائعة.



وجاء في رسالة "العظمة": "قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلًا سافرت! أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت!".

وأردف قائلًا: "كذب الحاسد والواشي والسوشيال ميديا والنت".

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ياسر العظمة مؤلف وممثل كوميدي سوري برزَ من خلال أعماله في مجالي المسرح والتلفزيون، واستمر قرابة الـ35 عامًا في الدراما السورية.

ويغيب العظمة عن الشاشة منذ قرابة 7 أعوام؛ إذ كان آخر أعماله مسلسل "مرايا"، وتم عرضه في 2013، ومن إخراج عامر فهد، إلا أنه يُحضّر هذه الفترة لجزء جديد لعرضه في 2020.



