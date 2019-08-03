جوجل يحتفي بميلاد الفنانة مديحة كامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى جوجل، السبت 3 أغسطس، بميلاد نجمة السينما المصرية الفنانة مديحة كامل، التي ولدت عام 1948 في مدينة الإسكندرية وانتقلت إلى القاهرة بعمر الـ14.

بدأت مديحة كامل مشوارها الفني في سن يافعة، حيث حازت أولى أدوارها في السينما بعمر 16 عاما، وتابعت أثناء ذلك دراستها في كلية الآداب بجامعة عين شمس.





رسم دورها في فيلم "30 يوم في السجن“ أمام فريد شوقي بدايات نجوميتها، ورغم غيابها بعده عن الشاشة الكبيرة لمدة عامين، فإنها عادت بأدوار خارج مصر وداخلها، متدرجة نحو النجومية المطلقة إلى أن نالتها في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين، لتنهال عليها بعد ذلك أدوار البطولة النسائية في عدة أفلام لأشهر مخرجي السبعينيات والثمانينيات.

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اختتمت مديحة كامل مسيرتها الفنية بفيلم "بوابة إبليس" عام 1992، لتعتزل بعده رافضة كل عروض العودة إلى عالم الفن والسينما أو حتى إجراء مقابلات إذاعية أو تلفزيونية.

بعد اشتداد مرض القلب عليها، والذي عانت منه معظم حياتها، توفيت مديحة كامل عام 1997، تاركة وراءها إرثا فنيا يقدر بعشرات الأفلام وبعض المسرحيات والمسلسلات.



