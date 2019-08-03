دُرَّة تؤكد أن تكريمها في أميركا مكافأة معنوية غالية

تغادر النجمة الجميلة دُرَّة إلى الولايات المتحدة الأميركية الفترة المقبلة لتكريمها كنجمة عربية وشخصية مؤثرة؛ وذلك بناء على استطلاعات الرأي التى قامت بها EinGMA.

وعبرت دُرَّة عن سعادتها قائلة، "طبعا التكريم لى كفنانة شىء يشرفنى ويعطينى حافزا كبيرا جدا وقدرة على الاستمرار أستطيع أن أواجه بها اللحظات الصعبة لأنه مثلما أعيش لحظات حلوة من الاحتفاء والتكريم هناك أيضا أوقات أشعر فيها بالتردد والقلق من رد فعل الجمهور سواء على العمل ككل أم على أدائى".

وعن مدى اهتمامها بالآراء على ما تقدمه قالت، "أنا من الذين يهتمون برد فعل الجمهور ويستمعون للنقد بجدية شديدة وأحيانا أشعر بالقلق فى منتصف الطريق فبالرغم من أننى أفكر دائما مرات عديدة قبل اتخاذ أى قرار إلا أن هذا لايمنع القلق الطبيعى من انتظار النتائج ورؤية التقييم الفنى لما أقدمه وأنا أفرح حينما أسمع إشادة أو أتلقى جائزة أو تكريم لأنها تعبير عن رد فعل إيجابى وأننى على الطريق الصحيح كما أنها مكافأة معنوية غالية".

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وقالت، عن التكريم خارج الوطن العربى، "الفن يستخدم لغة المشاعر التى نفهمها كلنا ويمكننا أن نتواصل بها ونتخطى حاجز اللغات وأنا أشعر بالسعادة حينما أشارك فى أعمال أجد لها صدى خارج الوطن العربى لأن هذا يعنى أن مزيداً من الحواجز قد كسرت فى رحلتنا للتواصل مع الآخر الذى غالبا ما يرانا بنظرة محايدة"؛ وعن مشاركتها فى أعمال تونسية مصرية فأين ترى نجاحها الأكبر مصر أم تونس، قالت، "أنا بصراحة أرى نفسى فنانة عربية يشرفنى المشاركة فى أى عمل عربى وبالمناسبة أنا لا أميل للتصنيفات".

وعن أحدث أعمالها السينمائية قالت، "أنتظر عرض فيلم "يوم مصري" مع النجم خالد النبوى وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

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