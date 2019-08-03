أريانا غراندي تُطلِق أغنيتها المصوّرة Boy Friend

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""الخليج 365"" من بيروت: تعاونت النجمة أريانا غراندي مع زملائها في Social House duo ، في أغنيتها المنفردة الجديدة "Boyfriend". التي تتحدث عن المرحلة الدقيقة في كل علاقة عاطفية بين المواعدة وجعل العلاقة حصرية ورسمية. حيث تدور الأغنية حول العلاقات غير المحددة التي يعيشها شباب اليوم الذين يخشون الزواج والالتزام ببعضهما البعض في حالة ذهنية مشوشة حسبما شرحت "غراندي" في حديثها عن الفيديو الجديد قائلة: "يريد الناس أن يشعروا بالحب ولكنهم لا يريدون تحديد علاقتهم لأنهم يواجهون مشكلة في الالتزام أو الثقة المطلقة، أو السماح لأنفسهم بحب شخص ما بشكل كاملٍ. حتى لو كانوا يريدون ذلك ".

ولقد قام الثلاثي أريانا ومايكل فوستر وتشارلز أندرسون بإسقاط مقطع فيديو موسيقي لأغنيتهم ​​الجديدة في شريط الفيديو الذي تعود فيه أريانا إلى فوستر دون ارتباطٍ جدي، فتصاب بالغيرة عندما يتحدث إلى فتيات أخريات. بينما يصاب فوستر بجنون العظمة عندما يلاحظ غيرتها واهتمامها بالحب. وكلاهما يهاجم الحب لبعضهما البعض في ذهنهما.

والمُلفت أن هذا الفيديو يحتوي أيضًا على بعض التصوير الكارتوني مع "غراندي" التي تُطلِق سهماً على يد امرأة تسامر فوستر وتنبعث أشعة الليزر على شكل قلب من صدريتها.

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