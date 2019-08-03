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شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو غنائى جديد بين أحمد مكى ومغنى راب مغربى ..تعرف على تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مغنى الراب المغربى البنج دخول السوق المصرية من أوسع أبوابها، مع تحضيره حاليًا لعمل غنائي يجمعه بالنجم أحمد مكى، الذى وصفه بـ"القدوة" و"أكثر الرابر المصريين اللي بيعجبوني".
وكشف البنج لـ" الخليج 365" إبان مشاركته فى إحياء ليالي مهرجان إفران الموسيقى الدولي بالمغرب عن مدى إعجابه الكبير بمكي، وكونه أكثر مريدي مجال الراب المصري جذبًا للانتباه ونجاحًا جماهيريًا من وجهة نظره، مؤكدًا عن متابعته لكافة أعماله، وتمنيه أن يجمعه دويتو غنائي معه عما قريب، قائلًا: "مكي كيتابعك بالزاف، وتبارك الله عليك"، مجيبًا عن تساؤل ما إذا كان ينوى دخول مجال الراب المصري عما قريب ومن سيكون "رفيقه"، ليجيب بدون تفكير "أحمد مكي".
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