شاهدوا.. ديما قندلفت بغاية الأناقة والجمال بجلسة تصوير مميزة

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 08:47 صباحاً - أجرت الممثلة السورية ​ديما قندلفت​ جلسة تصوير جديدة بدت فيها بغاية الأناقة والجمال، وقد لاقت اطلالتها اعجاب عدد كبير من المتابعين ورواج كبير بينهم.

ومن ناحية اخرى كانت انضمت قندلفت مؤخرا إلى أبطال الجزء الرابع عشر من مسلسل “بقعة ضوء”، مع المخرج سيف الشيخ نجيب.

قندلفت شاركت في عدة أجزاء من هذه السلسلة الكوميدية، وتميزت بالعديد من اللوحات التي ما زالت عالقة في الأذهان.

ويعد هذا العمل الثالث لها هذا الموسم، بعد “ورد أسود” مع المخرج سمير حسين، و”ممالك النار” مع المخرج بيتر ويبر.

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