شيرين عبد الوهاب رفضت المشاركة في “ذا فويس”.. والسبب!

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 08:47 صباحاً - قبل ان يتم اعلان اسماء الفنانين الاربعة الذي سيكونون ضمن لجنة تحكيم برنامج “​ذا فويس​” للموسم المقبل اشارت مصادر ان ادارة البرنامج تواصلت مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لتعود الى كرسي الحكم لكن لم تقبل.

وحسب الصحف المصرية ان شيرين عبد الوهاب تنتظر طفلها الاول من زوجها الفنان حسام حبيب ولا تريد ان تنهمك بالتصوير الاسبوعي والحلقات المباشرة والسفر الى السعودية حيث يقال ان العروض المباشر ستصور وتعود كل اسبوع الى عائلتها لتكون الى جانبهم فهذا الامر سيكون صعبا عليها.