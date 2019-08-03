بايرن ميونيخ ودورتموند.. المواجهة الأكثر تكرارا في السوبر الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي بايرن ميونيخ بطل ثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا، مع بروسيا دورتموند وصيفه في البوندسليجا، السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في السوبر المحلي.
والتقى الفريقان 6 مرات من قبل في السوبر الألماني، وهي المواجهة الأكثر تكراراً بتاريخ البطولة، حيث فاز كل فريق 3 مرات.
علماً بأن بايرن ميونيخ هو الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة بـ7 مرات يليه دورتموند ثانياً في الترتيب بفارق لقبين.
وحقق البايرن في الموسم الماضي الانتصار الأكبر في تاريخ السوبر الألماني بخماسية نظيفة على آينتراخت فرانكفورت.
"العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على أبرز أرقام سوبر بايرن ودورتموند.
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