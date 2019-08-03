كاظم الساهر يتعامل بذكاء مع معجبة اقتحمت المسرح وبدأت في الرقص

يبدو أنّ الفنان كاظم الساهر يُثبت ذكاءه في كل مرّة بالتعامل مع معجبيه، سواءً كان ذلك على المسرح أو خلف الكواليس، ففي فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من حفله ضمن مهرجانات إهدن الدولية بلبنان، ظهر الساهر وهو يتعامل مع موقفٍ محرجٍ من إحدى معجباته بكل هدوء.

فبينما كان يغني الساهر أغنيته "قولي أُحبّك"، اقتحمت سيدة كانت موجودة في الحفل، المسرح، وبدأت بالرقص والتمايل أمامه، فما كان من الساهر إلا أن أبدى ردة فعلٍ هادئةٍ، إذ تركها ترقص على المسرح وأكمل غناءه، ثم أمسك يدها وأنزلها من على خشبة المسرح.

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وحظي تصرف الساهر بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ أثنى بعضهم على لباقته وحُسن تصرفه في مثل هذه المواقف، وأعادوا نشر بعض مواقفه السابقة مع معجبيه والتي تدل على تواضعه وذكائه في كسب قلوبهم، مُعلّقين: "هو القيصر وليس فنانًا آخر"، ويُذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر كان أغنية "صباح الخير يا هانم"، وهي من كلمات كريم العراقي وألحان طلال وتوزيع فاضل فالح.

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