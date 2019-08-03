عمرو دياب يُشارك جمهوره البوستر الدعائي لألبومه الجديد بعنوان "أنا غير"

شارك النجم المصري، عمرو دياب جمهوره، الخميس، بطرح بوستر دعائيّ جديد خاصّ بألبومه الذي يحمل عنوان "أنا غير"، والمقرّر طرحه في أغسطس الجاري، ويبدو أنّ الفنان عمرو دياب، أراد أنْ يوضّح لجمهوره أنّه تعلّم من خطئه السّابق، عندما نشر أول بوستر لألبومه الجديد وظهر فيه بإطلالة شتويّة.

إطلالة عمرو دياب الجديدة كانت "كاجوال" صيفيّة من الدّرجة الأولى، حيث ارتدى فيها بلوزة تي شيرت أبيض وبنطلونًا بنفس اللّون، نسّقها بسلسلة، وعلّق على البوستر الذي نشره عبر "إنستغرام": "الصيف ما بيبدأش من غير عمرو دياب"، ولاقت الإطلالة استحسان الكثير من متابعيه، خاصّة بعدما لاحقت إطلالته الأولى التي ظهر بها على "بوستر" ألبومه وطرحها في منتصف يوليو الماضي، الكثير من الانتقادات وتناولها العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ بالسّخرية.

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ووقتها كانت الإطلالة غير مناسبة لأجواء الصّيف شديد الحرارة في مصر هذه الفترة؛ وهو ما جعل التعليق الذي كتبه الهضبة، غير مناسب دعائيًا، حيث كان عمرو دياب، طرح بوستر ألبومه الجديد، وجاء التعليق مصحوبًا بهاشتاغ صيف الهضبة وقال: "الصيف ما بيبدأش من غير عمرو دياب تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد أنا غير، إنتاج Nay".

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وأكدت مصادر، أنّ عمرو دياب سيطرح الألبوم في الأسبوع الأوّل من شهر أغسطس الجاري، وأنّه سيُعلن عن بعض تفاصيل الألبوم لجمهوره في حفله الغنائيّ المقرّر له في مدينة العلمين الجديدة بالسّاحل الشّمالي المصريّ، وسيفاجئ جمهوره بتقديم أغانٍ من الألبوم في الحفل.

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