شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تمنع تامر حسنى من المشاركة فى أفلام عيد الأضحى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل النجم تامر حسنى وفريق عمله على قدم وساق، للانتهاء من كافة تفاصيل فيلمه الجديد، والذى لم يستقر على اسمه حتى الآن، بعدما استبعد 3 أسماء وهم "كل سنة وأنت طيب" و"الجوكر" والفلوس" ، وكان حسنى قد انتهى من تصويرالفيلم الأسبوع الماضى، ويعمل حاليا مخرج العمل سعيد الماروق على إجراء عمليات الجرافيكس والمونتاج والمكساج للفيلم، من أجل عرضه فى موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك، ويستعرض ”الخليج 365” 3 أسباب تمنع مشاركة تامر حسنى فى سباق عيد الأضحى المقبل وهى كالتالى :

عدم الاستقرار على اسم الفيلم حتى الان رغم تبقى أقل من 10 أيام على حلول عيد الاضحى

يتبقى 10 أيام فقط على موسم عيد الاضحى، ورغم ذلك لم تستقر أسرة الفيلم على اسم تجارى للعمل حتى الآن، علماً بأن فريق العمل استبعد 3 أسماء، وهم "كل سنة وانت طيب" والجوكر والفلوس".

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لم يتم طرح أى افيشات دعائية للفيلم فى حين كل أفلام العيد بدأت عمليات الدعاية منذ فترة

بدأت معظم الأفلام المشاركة فى عيد الأضحى الدعاية الرسمية وطرح البوسترات منذ فترة، وعلى رأسهم فيلم "الفيل الازرق2" والذى يعرض حاليا، وفيلم "ولاد رزق2" والمقرر طرحه يوم 8 أغسطس فى دور العرض،وفيلم "خيال مآته" ، ولذلك يعتبر تامر حسنى متأخر للغاية فى عمليات الدعاية لفيلمه الجديد، بالأضافة إلى أن السينمات لم تستقبل فى خطتها فيلم تامر حسنى حتى الأن فضلا عن عدم حجز قاعات للفيلم .

لم يتم طرح برومو حتى الان والوقت المتبقى غير كاف

أصبح ضيق الوقت يحاصر فريق عمل الفيلم، خاصة لأنه يتبقى 10 أيام فقط على العيد ، ولك يتمكن فريق العمل من كطرح البرومو الرسمى أو الدعائى للفيلم حتى الأن، وهو ما يمنع مشاركة الفيلم فى الموسم.