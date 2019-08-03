شكرا لقرائتكم خبر عن فى كتاب جديد .. زوجة مايكل جاكسون تدافع عنه بعد اتهامه بالتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة توترا كبيرا بعد طرح الفيلم الوثائقى Leaving Neverland، الذى عرضته شبكة قنوات HBO، واتهمت من خلاله ملك البوب الراحل بالتحرش جنسياً بالأطفال.

وسرعان ما أسس عشاق ملك البوب الراحل حملات هجوم كبيرة للدفاع عن جاكسون ضد تلك الاتهامات التى رفضتها عائلته وأصدقاؤه المقربين، متهمين القائمين على الفيلم الوثائقى بالتربح من وراء اختلاق قصة وهمية لا أساس لها من الصحة.

وعلى نفس السياق، تستعد ليزا مارى بريسلى، زوجة مايكل جاكسون، السابقة، لطرح كتاب جديد يتضمن بعض التفاصيل التى تثبت عدم صحة تلك الادعاءات التى سردتها شبكة HBO ضد ملك البوب الراحل.

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ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن زوجة ملك البوب الراحل، ستكشف الكثير من التفاصيل عن حياة جاكسون فى الفترة التى جمعتهما سوياً فى 1994 وحتى 1996، بعد تدهور حالته الصحية التى أثرت بشكل كبير على علاقتهما على حد قولها.

وتعرض جاكسون الفترة الأخيرة لحملة تشويه كبيرة بعد عرض فيلم وثائقى بعنوان Leaving Neverland اتهمه بالاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال، ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهما جنسياً من قبل ملك البوب، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، والتى لم يتقبلها عشاقه فى مختلف انحاء العالم، واصفين الفيلم بالسعى للتربح وحصد الاموال.

وتوفى ملك البوب نتيجة تناوله "البروبوفول" كمسكن آلام ليساعده على النوم، بعد استشارة من طبيبه الشخصى كونراد موراى عام 2009، الذى خضع للحبس لمدة عامين بسبب القتل غير العمد.