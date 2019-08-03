شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية مروان حامد وأحمد مراد 5 سنوات من النجاحات.. وتستمر فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد تكوين ثنائية سينمائية تعد الأنجح فى السنوات الأخيرة بعدما قدموا أكثر من عمل ناجح على المستوى الجماهيرى فى شباك التذاكر والنقدى، وأصبح لا عام بدون تقديم الثنائى فيلما سويا واللافت أن معظم أعمالهما مأخوذة من روايات خاصة وأن أحمد مراد هو كاتب روايات من الأساس وتحقق رواياته مبيعات كبيرة ونجاحات مهمة مع القراء.



مروان حامد واحمد مراد

بدأت ثنائية مروان حامد وأحمد مراد عام 2014 عندما قررا تحويل رواية الفيل الأزرق إلى فيلم سينمائى من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وخالد الصاوى وشيرين رضا ومحمد ممدوح ولبلبة ومحمد شاهين ودارين حداد، وقرر مراد كتابة السيناريو والحوار بنفسه باعتباره كاتب الرواية وهو أدرى بكل تفاصيل الشخصيات، وحقق الفيلم عند عرضه نجاحاً كبيراً فى شباك التذاكر بتخطى ايراداته 30 مليون وكان رقم كبير وقتها.



الفيل الازرق

بعد 3 سنوات وتحديداً عام 2017، قرر الثنائى تقديم فيلم ليس مأخوذا عن رواية ووقع الاختيار على "الأصليين" بطولة منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى وكنده علوش وهناء الشربجى ولاقى الفيلم نجاحاً مع شريحة من الجمهور ولكن على مستوى شباك التذاكر لم يحقق الايرادات المنتظرة حيث وصل اجمالى ما حصده 10 ملايين جنيه.



الأصليين

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وفى العام التالى 2018 عاد الثنائى لتحويل رواية "تراب الماس" للكاتب أحمد مراد فى فيلم يحمل نفس الاسم ووقع الاختيار على الفنانين اسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وشيرين رضا واياد نصار وعادل كرم وعزت العلايلى وبيومى فؤاد، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر بعدما وصلت ايراداته 34 مليون جنيه.



تراب الماس

واستكمل مروان حامد وأحمد مراد ثنائيتهم الناجحة هذا العام بتقديم جزء ثانى من "الفيل الأزرق" بعد 5 سنوات من عرض الجزء الأول، وقام ببطولته كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد ومروان يونس، وانطلق عرض الفيلم فى السينمات يوم الخميس الماضى الموافق 25 يوليو ويحقق ايرادات كبيرة اقتربت من 30 مليون جنيه فى أسبوع عرض.



الفيل الأزرق 2

لم يقف الأمر عن الـ 4 أفلام التى قدمهما مروان حامد وأحمد مراد وإنما تستمر ثنائيتهما الناجحة فى العام المقبل حيث يحضران لفيلم جديد بعنوان "1919" مأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد ووقع الاختيار على النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لبطولة الفيلم المتوقع تصويره العام المقبل.