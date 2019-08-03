بـ"تورتة".. يارا تحتفل بالدرع الذهبي لـ"يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
احتفلت المطربة اللبنانية يارا، بحصولها على الدرع الذهبي من يوتيوب بعد وصول مشتركي قناتها على الموقع الشهير إلى مليون مشترك.
ونشرت يارا عبر حسابها على "إنستجرام" صورة أثناء الاحتفال، وظهرت وهي تمسك بالدرع وأمامها تورتة الاحتفال.
يذكر أن آخر أغاني يارا، هي أغنية "مليت" والتى حققت نجاحا كبيرا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى، من ألحان دى جى يوسف، وكلمات عبد القادر دوزي، والكليب من إخراج جيل الغبرى.
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