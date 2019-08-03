بالصور| دنيا بطمة بإطلالة يمنية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت دنيا بطمة في الصور بإطلالة يمنية، وارتدت عباءة ملونة وزينتها بالإكسسورات، وحازت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "الداخلة"، والتي أهدتها للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 20 لجلوسه على العرش.

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