ياسين التهامي يتلقي بجمهوره في محكى القلعة

يلتقي الفنان ياسين التهامي بجمهوره يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، في محكى القلعة، وذلك في دورته الـ 28، ومن

المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن مهرجان محكى القلعة

يقام في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.