محمد عدوية يحيى حفلا غنائيا في القلعة بالقاهرة

يحيى الفنان محمد عدوية حفلاً غنائياً يوم الأثنين الموافق 26 أغسطس الجاري، بمحكى القلعة في دورته الـ 28، و من

المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن مهرجان محكى

القلعة يقام في الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.