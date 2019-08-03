بالفيديو.. لطيفة تتألق في مهرجان قابس

تألقت الفنانة لطيفة ليلة أمس في حفل غنائي ضخم، وذلك ضمن مهرجان قابس ضمن فعاليات الدورة الـ 36 لمهرجان قابس الدولي. لمهرجان قابس الدولي. وقدمت لطيفة من خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها القديمة و الحديثة. و الحديثة. Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة تستعد لإحاء حفل غنائي الغد يوم الأحد الموافق 4 أغسطس، بمهرجان طبرقة الدولي، و ذلك ضمن جولتها الغنائية بتونس.

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