كلاكيت 3 مرة .. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

تألقت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة قصيرة، حيث نشرت صور جلسة تصويرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية هوت شورت لونه أسود، و بدي أبيض كت، وعلقت قائلة: "أنا أستمتع بنزهة المساء.. يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر". أبيض كت، وعلقت قائلة: "أنا أستمتع بنزهة المساء.. يساعدني على التفكير ويخفف من التوتر". يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في Advertisements في بطولة مسلسل "مملكة إبليس"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، و إخراج أحمد خالد موسى، و بطولة كل من غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم، صبري فواز، خالد أنور، محمد جمعة، سلوى خطاب، محمد عادل. في بطولة مسلسل "مملكة إبليس"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، و إخراج أحمد خالد موسى، و بطولة كل من غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم، صبري فواز، خالد أنور، محمد جمعة، سلوى خطاب، محمد عادل.

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