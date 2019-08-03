شاهد.. تكريم محمد رمضان بأمريكا على أنغام "نمبر وان"

طرح النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ذلك أثناء تواجده بمدينة "بيفرلي هيلز"، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتم تكريم الفنان محمد رمضان من مجلة "إنيجما" العالمية"،
يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخراً كليب بعنوان "إنساي"، ويشاركه في الغناء الفنان المغربي سعد لمجرد، والأغنية كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 60 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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